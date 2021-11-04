Patili dostlara 1 ton mama yardımı yapıldı

3 Kasım'da HayKonFed iş birliğiyle Çiftalan Kısırkaya'da CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri ve gönüllülerden oluşan 300 kişinin katılımıyla bin 500'ü aşkın patili dosta 1 ton mama yardımı gerçekleştirildi. Seferberlik kapsamında daha önceden de yapıldığı gibi okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında etkinlikler sürdürülüyor.

“Yenilebilir tüketim fazlası ürünler sokak hayvanları ile paylaşılıyor”

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, etkinlikte yaptığı değerlendirmede; “Çiftalan Kısırkaya'da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hem partili dostlarımıza mama ve su desteği sağladık hem de yaşam alanlarını temizledik. 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliğimiz çerçevesinde “Dost Hareketi” projesine büyük bir destek veriyoruz. İş birliğimiz adına patili dostlarımız için marketlerimizde kampanyalar düzenliyoruz, ayrıca HayKonFed'in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki patili dostlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra HayKonFed çanta satışlarından elde edilen geliri de yine gönüllülerin kullanımına sunuyoruz. CarrefourSA olarak patili dostlarımız için doğrusu bir kap mama ve bir kap su diyoruz” dedi.

CarrefourSA, uzun yıllardır HayKonFed iş birliğiyle devam ettirdiği “Dost Hareketi” projesi çerçevesinde de marketlerindeki yenilebilir tüketim fazlası ürünleri, HayKonFed gönüllüleri aracılığıyla sokak hayvanları ile paylaşıyor.