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Patlak bahane, gökkuşağı şahane

Patlak bahane, gökkuşağı şahane
Patlak bahane, gökkuşağı şahane

Aksaray’da yol çalışmasında aniden patlayan su dağıtım borusundan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırırken, bir süre sonra hemen yanı başında oluşan rengarenk gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Patlak bahane, gökkuşağı şahane - Tıkla İzle

Olay, Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından yol çalışmasının yapıldığı caddede şehre içme suyunun dağıtıldığı ana şebeke borusunda patlama yaşandı. Patlama nedeniyle borudan fışkıran sular caddede metrelerce yükseğe ulaşırken, belediye ekipleri hemen çalışma başlattı. Bir süre fışkırmaya devam eden suyun yanında aniden gökkuşağı oluştu. Alt alta oluşan 2 ayrı gökkuşağı caddede renkli görüntülere sahne olurken, yaklaşık 1 saat süren çalışma boyunca gökkuşağı görünümünü kaybetmedi. Aksaray Belediyesi ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek arızayı giderdi.

Yasin Can

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