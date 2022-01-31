Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve müşteki avukatlarının beyanlarını sunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti, 7 sanık için 7'şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme" ve 107'şer kez "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarından ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yarın sanık ve avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını almaya devam edecek.

Duruşmaya tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö., A.A., A.B., müşteki sanık A.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı tekrar etti. Mahkeme heyeti ise cumhuriyet savcısının verdiği mütalaa sonrasında müşteki, sanık ve taraf avukatlarına beyanlarını söylemeleri için söz hakkı verdi. Müştekilerin ve avukatlarının beyan sunmaları sonrasında ara verilen duruşma, taraf avukatlarının beyanlarıyla devam etti.

“Burada bir iki günlük bir ihmalden bahsetmiyoruz”

Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın yakını avukat Gülşen Uzuner, “Burada bir iki günlük bir ihmalden bahsetmiyoruz. Üretim için hiçbir güvenlik önlemi almadan patlayıcıyı yığmış, kaçak patlayıcı depolamışsınız. Siz bu sonucu tercih etmişsiniz. Bu dosya kapsamında vereceğiniz karar bilinçli taksir olamaz. Muhtemel kast suçundan cezalandırılması talebimizi yineliyoruz” dedi.

“Yüzeysel bir yargılama yapılarak dosya karara çıkarılmaktadır”

Sanık A.R.E.C.'nin avukatı Ali Talip Çankaya ise, dosyanın karara çıkarılmaya çalışıldığını savunarak, “Yüzeysel bir yargılama yapılarak dosya karara çıkarılmaktadır. Patlamanın asıl nedeni belli değildir. Öne sürülen tüm iddialar tek tek çürütülmüştür. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Çelişkilere rağmen dosya karara çıkarılamaz. Müvekkilin beraatını ve lehe olan hususların kullanılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“İfadelerden patlamayı işveren ve işverenlerin faaliyetlerine mal etme çabası mevcuttur”

Sanık A.R.E.C.'nin avukatı Mehmet Mangıroğlu da müvekkilinin bir kusurunun olmadığı düşüncesinde olduklarını savunarak, “İfadelerden patlamayı işveren ve işverenlerin faaliyetlerine mal etme çabası mevcuttur. Müvekkilin beraatını ve lehe olan hususların kullanılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, 7 sanık için 7'şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme" ve 107'şer kez "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarından ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yarın sanık ve avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını almaya devam edecek.

Orkun Kaya