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Patlama ile ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Patlama ile ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Patlama ile ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü patlama ile ilgili adli soruşturmayı yürütmek amacıyla 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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