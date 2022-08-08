Patlama sesiyle herkes kaçtı iş yeri sahibi bakakaldı

Olay, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto galericide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Tuncay Öner, araba almak isteyen müşterileri ve çalışanlarıyla odada otururken gürültüyle klimanın şalteri alev aldı. Kısa süreli panik yaşayan müşteriler ile çalışanlar ardından itiş kalkışla hep birlikte odadan kaçmaya çalışırken iş yeri sahibi Tuncay Öner de sakinliğini koruyarak kaçanların arkasından bakmakla kaldı.

"Ufak tefek şeylerden korkacak bir şey yok"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, yaşanan trajikomik olayı anlatılan Öner, patlama sesinden hemen sonra herkesin kaçtığını kendisinin de sakinliğini koruduğunu söyledi. Öner, “İçeride araba pazarlığımız vardı. Müşteriler ile elemanlarımız vardı. Olayı anlamadık zaten. Elemanın bir tanesi içeriye girdi o anda klimadan patlama sesi geldi şalter alev aldı. Müşteriler ve elemanlar partutuş oldu kaçtı ben burada ne olduğunu anlamadım. Daha sonra arkadaşlarımız şalteri indirdi. Olayı gördüm ufak bir yangın dedim ne olabilir. Sakinliğimi korudum yani. Ufak tefek şeylerden korkacak bir şey yok” diye konuştu.

Olay anında panikleyerek odadan kaçmaya çalışan iş yeri çalışanları ise klimadan çıkan sesten korktuklarını hemen dışarıya kaçtıklarını söylediler.

Merden İslah

