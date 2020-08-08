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Patlama sonrası Beyrut Limanı'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Patlama sonrası Beyrut Limanı'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Patlama sonrası Beyrut Limanı'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Lübnan'daki Beyrut Limanı’ndaki patlama sonrası çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Patlama sonrası Beyrut Limanı’na ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama, ülkenin en önemli limanı olan Beyrut Limanı'nı yerle bir etti. Patlama sonrası limanda oluşan hasara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Liman içinden çekilen görüntülerde patlamanın şiddeti bir kez daha gözler önüne serilirken, bölgenin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada şu ana kadar 154 kişinin hayatını kaybettiği, 120'si ağır olmak üzere 5 bin kişinin ise yaralandığı bildirildi. Patlamanın 15 milyar dolardan fazla zarara yol açtığı düşünülüyor.

Hamad Alnajjar
 

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