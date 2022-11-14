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Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı
Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı

Taksim’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçarın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu Diriliş Ertuğrul, Arka sokaklar Hay Sultan gibi yapımlarda oynadığı öğrenildi.

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