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Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı

Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı
Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı

Bartın’da meydana gelen patlamada şehit düşen Rasim Bulut’un patlamadan 2 saat önce çocuğu ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde saat 18.15'de gruzu patladı. Madende bulunan 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 14 Ekim'de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı. “Paşam benim” diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut'un son fotoğrafı oldu.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Onur Altındağ

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