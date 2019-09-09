İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı
Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

Esenler’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü. Patlamaların yaşandığı otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalışan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde seyir halinde olan 06 RLU 79 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Elektrik kablolarından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü otomobilden indikten sonra yanan araçta patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada aracın yanına yaklaşarak yangın tüpüyle söndürmeye çalışan araç sahibi, yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araç, çekiciyle hurdalığa götürüldü.

Yangın anında sipariş teslim etmeye gelen kurye Umut Demir, “Galiba elektrik kaçağı olmuş. Ufak bir ateşten sonra alevler yükselmeye başladı. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Birden yangın çıktı sağa çekerken. Gidişinde bir sıkıntı yokmuş. Adama bir şey olmamış, sağ salim inmiş” dedi.

Serdar Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.