İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı

Patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı
Patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu kaynaklı patlamanın yaşandığı anlara ait ses kayıtları ortaya çıktı.

Patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı - Tıkla İzle

14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken patlamanın yaşandığı dakikada Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı.

Bülent Bostancı

İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Bartındaki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25e ulaştı Bakan Koca: 'Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı'
İLGİLİ HABER
Bartında patlama yaşanan maden ocağı dron ile havadan görüntülendi Bartın’da patlama yaşanan maden ocağı dron ile havadan görüntülendi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.