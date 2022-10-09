'Patlamasını bekliyoruz' diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı.

Cipin alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın anını kayda alan kişinin, "Şuanda araba cayır cayır yanmakta, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir mola tesisin önünde arabanın patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu.

Batuhan Saçar



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