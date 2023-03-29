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Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı, kanalın da ihata duvarını yıktı

Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı, kanalın da ihata duvarını yıktı
Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı, kanalın da ihata duvarını yıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde içme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile mahalle sular altında kalırken, evleri su bastı, kanalın ihata duvarını yıktı.

Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı, kanalın da ihata duvarını yıktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nden geçen Mersin'e içme suyu hattı taşıyan su borusu patladı. İçme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile Bağlar Mahallesi'nin bir kısmı su altında kaldı. Ayrıca su, kanalın ihata duvarını yıktı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.

Tarsus Berdan Arıtma Tesisi'nde Mersin'e su taşıyan şebeke hattını besleyen 1200'lük ana borunun patlaması aynı zamanda bazı evler ile bodrumları su basmasına neden oldu.

Ersoy Yalçın

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