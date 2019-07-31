Patlayan klima motoru yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3.katındaki balkonunda yer alan klima motoru bilinmeyen bir nedenle patladı. Yüksek bir sesle patlayan klima motoru kısa sürede alev topuna döndü. İkametin dış yalıtımına da yansıyan alevleri fark eden vatandaşlar büyük korku yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir