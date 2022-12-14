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Patlayan lastiği kontrol eden sürücüye başka bir araç çarpıp kaçtı

Patlayan lastiği kontrol eden sürücüye başka bir araç çarpıp kaçtı
Patlayan lastiği kontrol eden sürücüye başka bir araç çarpıp kaçtı

Konya’nın Ereğli ilçesinde patlayan lastiği kontrol etmek için tırdan inen şoföre kamyon veya tır olduğu değerlendirilen bir araç çarptı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Karayolu Ereğli Çevre Yolu üzeri, bir dinlenme tesisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 34 HH 2854 plakalı tırın sürücüsü lastiği patladığı için aracından indi. Dorsede yol tarafında parçalanan lastiği kontrol eden sürücü H.Ç'ye aynı istikamete gitmekte olan, sürücüsü ile plakası belirlenemeyen, kamyon veya tır olduğu değerlendirilen bir araç çarptı. Kazada H.Ç. ağır yaralanırken, diğer sürücü kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazaya karışan ve kaza sonrasında kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Cihan Karakış

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