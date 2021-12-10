Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kaza, Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasbi Şen idaresindeki 52 DN 478 plakalı otomobilin arka lastiği patlayarak, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda manevra yapan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis intikal etti. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Güllü Çelebi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Selim Kuşcu



