Patlayan trafo paniğe neden oldu, 26 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, patlama Sorgun ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi Şehri Kamer sitesinde 8 katlı apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlama sonucunda bodrum katında yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada şans eseri yaralı bulunmazken apartmanda bulunan 26 kişi dumandan etkilendi.

Rukiye Yılmaz

İLGİLİ HABER Şanlıurfa’da trafodaki patlama kamerada

İLGİLİ HABER Balıkesir’de patlayan trafo korkuya neden oldu

İLGİLİ HABER Mardin’de patlayan trafo alevlere teslim oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.