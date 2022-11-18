İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Patlayan trafo paniğe neden oldu, 26 kişi dumandan etkilendi

Patlayan trafo paniğe neden oldu, 26 kişi dumandan etkilendi
Patlayan trafo paniğe neden oldu, 26 kişi dumandan etkilendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir apartmanın bodrum katında patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu, apartmanda bulunan 26 kişi dumandan etkilendi.

Patlayan trafo paniğe neden oldu, 26 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, patlama Sorgun ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi Şehri Kamer sitesinde 8 katlı apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlama sonucunda bodrum katında yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada şans eseri yaralı bulunmazken apartmanda bulunan 26 kişi dumandan etkilendi.

Rukiye Yılmaz

İLGİLİ HABER
Şanlıurfada trafodaki patlama kamerada Şanlıurfa’da trafodaki patlama kamerada
İLGİLİ HABER
Balıkesirde patlayan trafo korkuya neden oldu Balıkesir’de patlayan trafo korkuya neden oldu
İLGİLİ HABER
Mardinde patlayan trafo alevlere teslim oldu Mardin’de patlayan trafo alevlere teslim oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.