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Patlıcanın fiyatı cep yakıyor

Patlıcanın fiyatı cep yakıyor
Patlıcanın fiyatı cep yakıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meyve sebze pazarında patlıcan fiyatlarının yüksek olması hem vatandaşı hem de esnafı düşündürüyor.

Patlıcanın haldeki fiyatının 4.5 lira olduğunu ifade eden pazar esnafı, pazarda ise 5 lira olduğunu belirtti. Bölge esnafı bu fiyatların yüksek olduğunu belirterek, alım gücünü zorladığını, mallarının ellerinde kaldığını dile getirdi. Antalya hal fiyatlarını gösteren pazar esnafı, vatandaşın şikayetçi olduğunu ifade etti. Pazar esnafından Mehmet Çakırözülü, "Mal yerinde az, mal bu vaziyette çıkıyor. Oradan biz 4.5 liraya alıyoruz, burada 5 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Para kazanamıyoruz, vatandaşın alım durumu yok, çok zayıf" dedi. 

Pazarda alışveriş yapan Osman Yarışlı ise, "Pazar bugün çok pahalı. Alış yüksek olduğu için bunlar da mecbur olarak pahalı satmak zorunda. Biz pazarımızı çiftçi olarak değerlendiremiyoruz. Bizim çiftçi olarak malımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Hal piyasası yüksek, buradaki satan ne yapsın, alan ne yapsın?" ifadelerini kullandı.  

Recep Dikici
 

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