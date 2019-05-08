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Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?
Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde

Malzemeler

1,5 kilo kuzu kaburga
1 kilo patlıcan
4 adet orta boy domates
2 adet soğan
3-4 adet sivri biber 
Yeteri kadar tuz, karabiber

Hazırlanışı

Kasaptan aldığınız kaburgayı iri parçalar halinde doğrayın. Bir tencerede sadece kaburganın yağı ile iyice kavurun. Üzerine bir su bardağı sıcak su dökün. Bunu kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Diğer taraftan patlıcanları alacalı olarak soyup dilimleyin. Bir müddet tuzlu suda bekletin. Domates ve soğanları da kalın dilimler halinde, sivri biberleri ise ufak ufak doğrayın. Patlıcanları tuzlu sudan suyunu sıkarak çıkarın. Tüm bu karışımı pişmekte olan etlerin üzerine dökün. Kesinlikle yeniden su ilave etmeden kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Yemek piştikten sonra tencereyi ters çevirerek büyük bir servis tabağına alın. Sıcak olarak servise sunun.

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