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Patnos'ta belediye başkanı ile 4 kişi "ihaleye fesat karıştırmaktan" tutuklandı

Patnos'ta belediye başkanı ile 4 kişi
Patnos'ta belediye başkanı ile 4 kişi "ihaleye fesat karıştırmaktan" tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında belediye başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.


Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alınan aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eşbaşkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merve Gökbakan
 

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