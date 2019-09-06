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Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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