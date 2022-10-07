Patronunu bidon bidon soydu

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

Ercan Vardar-Mesut Güleç

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