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Patronunu bidon bidon soydu

Patronunu bidon bidon soydu
Patronunu bidon bidon soydu

Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istiflerken, patronun titiz takibi sonucu yakayı eleverdi. Polisin baskın yaptığı bir depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi. Babalık yaptığı işçisinin kendisini 300 bin lira zarara uğrattığını belirten patronu, "İyilik yaptım. Nankörlük gördüm" dedi. Şoför ise gözaltına alındı.

Patronunu bidon bidon soydu - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

Ercan Vardar-Mesut Güleç

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