Pau Gasol 20 yıl sonra Barcelona'da

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli basketbolcu Pau Gasol'un 20 yıl sonra takıma döndüğü duyuruldu. Yapılan açıklamada, İspanyol basketbolcu ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu 16 numaralı formayı giyecek.

1998 yılında basketbol kariyerine Barcelona'da başlayan 40 yaşındaki oyuncu, 3 yıl burada oynadıktan sonra 2001 NBA Draftı'nda 1. tur 3. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilmişti. Gasol NBA'de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks takımlarında forma giydi.

Yıldız basketbolcu, 2009 ve 2010 yıllarında Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonluğu da yaşadı.

NBA'de 18 sezon forma giyen Pau Gasol, 1.226 normal sezon ve 136 play-off maçına çıkarak toplam 1.362 karşılaşmada oynadı. İspanyol oyuncu, 1.226 maçta 17.0 sayı, 9.2 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Pau Gasol, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, evinde döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Oğuzhan Ort