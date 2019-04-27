Paul Doany: 'Yeni dönemde üretime ve istihdama katılımları arttırmayı hedefliyoruz'

Türk Telekom, düzenlediği basın toplantısında ‘İnternetle Hayat Kolay' projesi kapsamındaki bilgi verdi. Yapılan açıklamada; şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projesi, İnternetle Hayat Kolay 2014'ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300'den fazla gönüllü ile çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğrettiği kaydedilirken, katılımcıların aldıkları eğitimler sonrasında Japonya'dan, Amerika'ya ürettikleri el işi ürünlerini satan birer başarı örneği oldukları belirtildi.

İnternetle ‘Hayat Kolay'da sıra yeni projelerde

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığına değinerek, "Türkiye'nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde üretime ve istihdama katılımları arttırmayı hedefliyoruz"

"Projenin beş yıllık sürecinden de bahseden Doany, "Türkiye'nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar elde ettiğini ve önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Köyümüzdeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz"

Ardahan'ın Posof ilçesi Baykent Köyü Muhtarı olan Özgül Önder, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Köyümüzdeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. Köyümüzdeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gidererek ve vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiç bir şey imkânsız değil bir amaca ulaşmak için sadece biraz emeğe ihtiyacımız var"

Habitat Derneği'nin gönüllü eğitmeni Ezgi Güler, yaptığı çalışma ile ilgili şunları söyledi: "Habitat hikâyem bundan 5 yıl önce başladı. Edirne'de okurken Habitat Derneğinin tüm eğitimlerini yerelimde yaygınlaştırıyordum. ‘Hayat Kolay Projesi' benim için çok daha özeldi. Çünkü dezavantajlı gruplara bir an önce ulaşmam gerekiyordu. Edirne'de bir mahallede eğitim vermeyi çok istiyordum. Oradaki kadınlara ulaşmayı çok istiyordum ancak oradaki kadınların bunun için önce eşlerinden izin almaları gerekiyordu. Bende mahallenin ileri gelen bir beyefendisi ile tanıştım ve ondan beni mahalleye götürmesini istedim. Daha sonra mahalle kahvesinde birlikte çay içtik. Kahvedeki erkeklerle sohbet etmeye çalıştık. Ama ilk gittiğimiz zaman bunların burada ne işi var bakışlarıyla karşı karşıya kaldık. Yılmadık bir, iki, üç, dört arka arkaya sürekli kahvehaneye gittik ve onlarda bizi benimsemeye başladılar. Evet bunlar güzel işler yapacaklar ki buraya geliyorlar demeye başladılar. Her gittiğimizde internetin ne kadar önemli olduğunu ve bunları hem erkelerin hem kadınların öğrenmesi gerektiğini söyledik. Onlara ve içlerinden en sonunda bir tanesi dedi ki "Kardeşim ya gelin benim evimde eğitim verin". Bu gerçekten büyük bir olay, sonra o abinin evinde kadınlara eğitim verdik. Yaklaşık 10 kişilik bir kadın grubu vardı ve eğitimi aldıktan sonra kadınlar o kadar özgüvenleri yerine geldi. Artık eğitim almak için bile izin aldıkları eşlerinden habersiz bir şey öğrenecekler, onlara danışmadan onlara sormadan, kendi başlarına internetten araştırma yapabilecekler. Buradan şunu anlamamız gerekiyor, hiçbir şey imkânsız değil bir amaca ulaşmak için sadece biraz emeğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.