Pay senetlerinin toplam değeri 6,2 trilyon lira oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yıllık bazda yüzde 60 artışla 3 milyon 794 bin 409 oldu. Sene başından beri pay senedi yatırımcısı 1 milyon 427 bin 457 kişi arttı. Bu dönemde pay senetlerinin toplam değer 6,2 trilyon liraya ulaştı. 31 Aralık itibariyle MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 7,44 trilyon lira oldu. Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı sene başına göre 1 milyon 542 bin 23 kişi (yüzde 30) artarak 6 milyon 671 bin 617'ye ulaştı.

Ali Canberk Özbuğutu



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