Paycell'de uluslararası para transferi başladı

Yeni nesil finans platformu Paycell ve ödeme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Mastercard, yurt dışı para transferi teknolojisinde güçlerini birleştirdi. Kullanıcılar, Paycell ve Mastercard çözüm ortaklığıyla hayata geçirilen karttan karta uluslararası para transferi işlemi sayesinde; Mastercard'ın tüm debit, ön ödemeli ve kredi kartlarına yurt içinden ve yurt dışından hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı para transferi gerçekleştirebiliyor.

Serhat Dolaz: “Yenilikçi çözüm arayanlara hızlı ve kapsayıcı finansal hizmetler sunuyoruz”

Kullanıcıların para transfer işlemlerinde yenilikçi çözümler aradığına dikkat çeken Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Satın alma ve ödeme yöntemlerindeki hızlı değişime paralel olarak kullanıcılar, para transferinde yenilikçi, kolay ve kullanılabilir çözümler arıyor. Paycell olarak biz de bu ihtiyaca yönelik iş birliklerimizi artırmaya devam ediyoruz. Çeşitlilik açısından alanındaki en zengin platform olma vizyonu doğrultusunda her geçen gün geliştirdiğimiz Paycell, Türkiye'nin en kapsayıcı dijital ödeme platformu olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası para transferi sektöründe de öncü olma hedeflerimiz doğrultusunda, kullanıcılarımıza Mastercard çözüm ortaklığıyla yurt dışına para transferinde hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı alternatif çözümler sunuyoruz. Bu hizmetle artık karttan karta uluslararası para transferi işlemleri daha kolay. Yüksek komisyon ücretleri ödemeden ve vakit kaybetmeden para göndermek mümkün” dedi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Ülkemizde yılda yaklaşık 10 milyon kişi uluslararası para transferi gerçekleştiriyor. Ancak var olan çözümler yavaş, pahalı ve öngörülmeyen maliyetler barındırıyor. Biz de Mastercard olarak yenilikçi teknolojimizi ve uzmanlığımızı kullanarak uluslararası para transferi hizmetini şeffaf, pratik ve uygun maliyetli hale getirdik. Moneysend ürünümüzü Paycell'e entegre ederek, Paycell müşterilerine 30 dakika içerisinde dünyanın neresinde olursa olsun karttan karta hızlı transfer imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Moneysend para transferi ürünümüz ve daha birçok hayatı kolaylaştıran çözümümüzle, ekosisteminin tamamına öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

7/24 erişim

Karttan karta para transferi altyapısı sayesinde kullanıcılar, uluslararası para transfer işlemlerini, daha düşük komisyonla, alternatiflere göre çok daha kısa sürede ve sadece alıcı kart numarası ve alıcı adı bilgileriyle çok kolay bir deneyimle gerçekleştirebiliyor. 7 gün 24 saat işlem erişimi sayesinde alıcılar da kendilerine gönderilen tutara anında erişebiliyor. Paycell ve Mastercard, uluslararası para transferinde işlem ücreti ve bekleme süresine sağladığı çözüme ek, kullanıcılara güvenli işlem yapma imkanı da sağlıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.