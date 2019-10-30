Paylaş İnsani Yardım Derneği İstanbul'da temsilcilik açtı

Temsilcilik sayısını arttırmayı hedefleyen Gaziantep merkezli Paylaş İnsani Yardım Derneği, İstanbul Temsilciliği, Eyüpsultan ilçesinde dualarla açıldı. Açılışa dernek gönüllüleri ve sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından konuşan Paylaş İnsani Yardım Derneği İstanbul Temsilcisi Ayhan Aydın, dernek olarak din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin dünyanın her neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi insanların yardımına koştuklarını belirtti.

Aydın; gıda, sağlık, giyim, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma ve benzer bütün konularda nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmayı kendilerine görev edindiklerini, çalışmalarına aynı anlayışla yeni açılan temsilcilikte de devam edeceklerini söyledi.

"Gönlümüzü ortaya koyduk"

Açılışta konuşan Paylaş İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Kırmızı, "İstanbul temsilciliğimizi açmaktan dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün daha da büyüyerek birçok şehrimizde temsilcilik açmayı hedefliyoruz. Bizim işimiz nerede yardıma muhtaç insan varsa oraya koşmak ve hayır köprüsü göreviyle bağışçılarımızdan gelen bağışları sahiplerine ulaştırmak. Bugün bu ruhla İstanbul'da görev alan arkadaşlarımız da görevlerini yerine getireceklerdir. Bu iş her şeyden önce gönül işidir. Bizlerde gönlümüzü ortaya koyduk" dedi.