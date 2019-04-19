Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

16 Nisan Salı günü İstanbul'dan başlatılan 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Sakarya-İstanbul Etabı ile Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bisiklet turunun 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Sakarya-İstanbul etabında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

Saat 13.30 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar;

Şekerpınar Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, (il sınırı), Opet Mehmetçik Tesisleri Kuzey Yol İstanbul istikameti Tem Otoyolu, Tuzla-Orhanlı Gişeler Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, Kurtköy Gişeler Kuzey Yol katılım İstanbul istikameti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul istikameti mecidiye gişeler E-80 kuzey yol katılım, Sultanbeyli gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kartal-Samandıra gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Mirkelam tesisleri kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Çamlıca gişeler güneyden kuzeye dönüş - yan yol katılım, Mürselpaşa Caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak), Abdulezelpaşa Caddesi Seferikoz Sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak, Unkapanı köprü kapatılacak, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan Alt Geçit arası bağlı tüm cadde ve sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü kapatılacak, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı alt kapı girişleri, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan, Sahil Kennedy Cadde Zeytinburnu yeni varyanttan- Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar, Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeden sahil yoluna katılım, Sahil Kennedy Cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi Şişhane inişleri kapama, Tersane Caddesi Perşembe Pazarı kapama, Karaköyden Galata istikametine akım verilmeyecek.

Saat 14.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar;

0-2 Kozyatağı Bağlantı Yolu Güney Yol Çamlıca ayrımları kapama noktası,, 0-2 Kozyatağı Bağlantısı Kuzey Yol Botanik Ayrım Kapama Noktası, Çamlıca Bağlantı Yolu Ataşehir Güney Yan yol Kozyatağı - K.Bakkalköy Ayrımları Kapama Noktası, O-1 Güney Otoyolu Uzunçayır-Harem ayrımları kapama noktası, Ümraniye İmes Kavşağı Necip Fazıl Bulvarından Kuzey Tem Otoyoluna katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır,

Ataşehir Halk Caddesinden Güney Tem Otoyoluna katılım noktası, D-100 Kuzey Yol Harem İstikameti, Kozyatağı Köprülü Kavşağından itibaren,Yenisahra Kuzey Yan yol ve Karaman Caddesinden D-100 Kuzey Yola katılım noktası, Göztepe Köprüden D-100 Kuzeye katılım noktaları, D-100 Göztepe Kuzey Yan yol Ünalan Ayrımlarından D-100 Kuzey Yola katılım noktası, Uzunçayır Köprü Üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametinden D-100 Kuzey yola katılım noktası, Akasya AVM ve Çeçen Sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası, Acıbadem Şehit Emin Çölen Sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası, Koşuyolu Köprü Lambacı Sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası , Avrasya Tüneli tek yönlü olarak kapatılacak. (Anadolu'dan Avrupa'ya Geçiş).

Alternatif Güzergahlar

1-Trafik Akışı Kocaeli- İstanbul İstikameti Şekerpınar Gişelerden D-100 Karayolu istikametine,

2-Orhanlı Gişeler ve Kurtköy Gişeler İstanbul yönüne gidecek araç trafik akışı D-100 karayoluna, (Kurtköy-Sultanbeyli yan yol kullanılabilir.)

3-Sultanbeyli Gişelerden İstanbul İstikameti İçin E-80 Güney-Sultanbeyli D-100 veya yan yol istikametine,

4-Kuzey Marmara Otoyolu Kuzey Yolu kullanacak olan taşıtlar D-100 tarafından geliyorsa Kurtköy Bağlantı Yolu-İstanbul Park Paşaköy Bağlantısı ile Y.S.S.Köprüsü istikametine

5-Kartal-Samandıra Gişelerden D-100 istikametine

6-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden gelen trafik akımı Kozyatağı yönüne kapatılarak Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecek,

7-Kozyatağı yönünden gelerek tem kuzey yola bağlanmak isteyen araçlar Çakmak Köprü istikametine

8-Çamlıca Bağlantısı Güney Yoldan gelerek Ataşehir yan yolu kullanarak Kozyatağı - K.Bakkalköy istikametine gitmek isteyen araçlar Çamlıca Gişeleri istikametine

9-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden gelerek Uzunçayır ayrımından D-100 /Harem istikametine gitmek isteyen araçlar D-100 Güney Yola ve Kadıköy istikametine

10-Tem Kuzey Yola gidecek sürücüler Necip Fazıl Bulvarına yönlendirilerek Hamza Yerlikaya Bulvarı ve Şile Yolunu takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve diğer istikametlere

11-Tem Kuzey Yola gidecek sürücüler Yavuzlar Caddesine yönlendirilerek Yenisahra Köprü altından D-100 Güney Yola, Kadıköy ve Üsküdar istikametlerine

12-D-100 Kuzey Yoldan gelerek Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen sürücüler Kozyatağı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımlarından 2. Çevreyoluna yönlendirilerek bu güzergahtan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine

13-D-100 Kuzey yoldan gelerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine seyredecek sürücüler, Kozyatağı Köprü altından Atatürk Caddesine yönlendirilerek Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Sahil yolu ve Bağdat Caddelerini alternatif olarak kullanabilecek,

14-Yenisahra Kuzey Yan Yoldan ve Karaman Caddesinden gelerek D-100 Kuzey Yolu kullanacak sürücüler Karaman Caddesine yönlendirilerek Ali Fuat Cebesoy Caddesi, Şehit Cahar Dudayev Caddesi ve Libadiye Caddesini takiben Kadıköy Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine

15-Göztepe Köprüsünden Kadıköy istikametine gidecek sürücüler Şair Arşi Caddesine

16-Göztepe Köprüden Üsküdar ve Avrasya Tüneline gitmek isteyen sürücüler Libadiye Caddesine yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'a

17-D-100 Göztepe Kuzey Yan yoldan D-100 Kuzey Yola bağlanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kadıköy ve Üsküdar'a gidecek sürücüler Ünalan Mahallesi istikametine yönlendirilerek Ayazma ve Ünalan Caddelerini takiben Libadiye Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kadıköy ve Üsküdar'a

18-Uzunçayır Köprüden D-100 Kuzeye katılarak Avrasya Tüneli ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler Çevreyoluna yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar istikametine

19-Uzunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-100 Kuzey Yola gidecek sürücüler D-100 Güney Yola yönlendirilerek D-100 Güney Göztepe Köprü katılımdan Kadıköy ve Üsküdar'a

20-Akasya AVM ve Çeçen Sokaktan D-100 Kuzey Yola bağlanacak sürücüler Uzunçayır Caddesi ve Çeçen sokağa yönlendirilerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine

21-Şehit Emin Çölen Sokaktan D-100 Kuzey Yola bağlanmak isteyen sürücüler aynı sokaktan döndürülerek Acıbadem Caddesini takiben Kadıköy ve Üsküdar istikametine

22-Koşuyolu Köprü Lambacı Sokaktan D-100 Kuzey Yolu kullanarak Avrasya Tüneli, Kadıköy ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler Dinlenç Sokağa yönlendirilerek Dr. Eyüp Aksoy Caddesini takiben Kadıköy, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine

23-Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı'dan Bakırköy istikameti sahil yolu,

24-Vatan Caddesi,

25-Millet Caddesi,

26-Bab-ı Ali Caddesi,

27-Haliç Köprü,

28-Nur-u Osmaniye Caddesi,

29-Ebusuud Caddesi,

30-Ankara Caddesi (Ebussuud Caddesi ile Bab-ı Ali Caddesi arası),

31-Haliç Caddesi,

32-Fevzipaşa Caddesi,

33-Macar Kardeşler Caddesi

34-Şehzadebaşı Caddesi

35-Büyük Reşitpaşa Caddesi,

36-Fethibey Caddesi,

37-Gençtürk Caddesi,

38-Ordu Caddesi,

39-Fethibey Caddesi, Karaköy istikameti,

40-Taksim istikameti,

41-Meşrutiyet Caddesi ve Beşiktaş istikametleri alternatif güzergahlar olarak kullanılacak.