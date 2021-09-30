Pazar ve market fiyatları arasında büyük fark göze çarpıyor

Vatandaş fiyat farklarından dolayı marketi değil pazarı tercih ediyor. Zincir marketlerdeki fiyatlarla semt pazarları arasında büyük fark göze çarpıyor. Vatandaş daha ucuz olması sebebiyle marketlerden daha çok semt pazarlarından alışveriş yapıyor. Pazarcılar da, vatandaşların daha çok semt pazarına geldiğini ve marketlere göre buradaki ürünlerin daha uygun olduğunu belirtiklerini söylüyor. Markette kilosu 8 lira olan elma, semt pazarında 5 liradan, kilosu 7 lira olan domates ve salatalık 4-5 liradan tezgahta satılıyor.





“Domates, biber, patlıcan gibi ürünler daha çok satılıyor”

Pazar esnafı Mustafa Çetinkaya, daha çok konserve sezonuna uygun sebzelerin talep gördüğünü söyleyerek, “Vatandaşımız marketten daha çok pazarı tercih ediyor. Semt pazarlarına talep var. Semt pazarlarındaki meyve ve sebzeler market fiyatlarından daha uygun. Domates, biber, patlıcan gibi ürünler daha çok satılıyor. Bugün salatalık 4 lira, domates 5 liradan satılıyor. Patlıcanın kilosu 4-5 lira civarında, biberlerin kilosu ise 6 liradan satılıyor” dedi.





"İnsanlarımız semt pazarlarını daha çok tercih ediyor"

Pazar esnafı Mansur Dakak da vatandaşın semt pazarına daha çok geldiğini belirterek, “Ne kadar modern çağa girsek de insanlarımız semt pazarlarını daha çok tercih ediyor. Pazarlara günlük olarak mal geldiği için talep de buna göre artıyor diyebiliriz. Şu anda mevsimden kaynaklı olarak mandalina, nar gibi meyveler daha çok satılıyor. Mandalina 5 lira civarında satılıyor, elma ise kalitesine göre 5-6 liradan satıldığını söyleyebiliriz. Muz hızlı tüketilmesi gereken bir meyve. Muz pazarda 14-15 lira civarında satılıyor. Vatandaş genelde muzu semt pazarlarından almaya çalışıyor. Vatandaş daha çok mandalina, muz, nar, elma gibi meyveler alıyor” ifadelerini kullandı.



Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş

