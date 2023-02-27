İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pazar yerinde korkutan yangın

Pazar yerinde korkutan yangın
Pazar yerinde korkutan yangın

Bartın’da meyve ve sebze satışı yapılan pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda tezgah zarar görürken ürünlerde kullanılamaz hale geldi.

Pazar yerinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Kent merkezinde yer alan kapalı pazar yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Meyve ve sebze ürünlerinin satışa sunulduğu pazardan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın pazar alanının tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çok sayıda tezgahın zarar gördüğü yangında ürünlerde kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bülent Bostancı

İLGİLİ HABER
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü Bungalovda yangın faciası: 2 ölü
İLGİLİ HABER
Çeşmede korkutan yangın kontrol altına alındı Çeşme'de korkutan yangın kontrol altına alındı
İLGİLİ HABER
İranda 10 katlı binada yangın: 1 ölü İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.