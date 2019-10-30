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Pazar yerinde tartı kontrol noktaları kuruldu

Pazar yerinde tartı kontrol noktaları kuruldu
Pazar yerinde tartı kontrol noktaları kuruldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşların pazardan aldığı ürünlerin gramajını kontrol edebilecekleri tartı kontrol noktaları kuruldu. Vatandaşlar yeni uygulamaya büyük ilgi gösterdi.

Edremit ilçesinin en büyük pazarlarından birisi olan Çarşamba Pazar'ında başlatılan uygulama vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı olarak oluşturulan tartı kontrol noktaları sayesinde vatandaşlar eksik gramaj hilesinden kurtulmuş olacak. Pazarı çeşitli yerlerine kurulan belediyeye ait tartılar ile zabıta personeli istenilen ürünü tartarak vatandaşlara bilgi veriyor. Eksik gramaj tespit edilir ise satıcıya ceza kesilebiliyor. Edremit Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Zabıta Müdürlüğü'müz tarafından ilçemiz genelinde kurulan pazar yerlerinde vatandaşlarımızın aldıkları ürünleri rahatça tartabilmeleri için terazi kontrol noktaları oluşturuldu.” denildi.

Emrah Elmas

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