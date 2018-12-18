Pazar yerindeki kavgada silahlar konuştu, bir kadın başından vuruldu

Olay bugün Çanakkale Belediyesi Pazar Yeri'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Pazar yerinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahını çekerek ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri pazar yerinde alışveriş yapmakta olan Filiz Çayırlı'nın sol şakağından girerek beynine isabet etti. Talihsiz kadın başına isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Pazar yerinde büyük panik yaşandı.

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Firar eden zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Cenk İşver - Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

