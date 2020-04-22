Pazarcı esnafın ilginç korona virüs önlemi

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında Türkiye'de etkin bir mücadele yürütülürken, semt pazarlarında da hem güvenlik güçleri, hem de vatandaşlar tedbir ve önlemlerini almaya çalışıyor. Bu kapsamda Aksaray'da bir pazarcı esnafı aldığı ilginç güvenlik önlemi ile herkesi şaşırttı. 15 yıllık pazarcı esnafı korona virüs önlemleri kapsamında sattığı ürünlerin virüsten uzak kalması için üzerini tül perde ve güneşlik perde ile örttü.

“Ürünlerimizin üstünü hijyenik bir şekilde örttük”

Müşterisi geldiğinde ürünün üzerini kısmen açan ve müşterisine satış yapan pazarcı esnafı Cuma Çevik (43), virüse karşı hijyeni sağlamak adına böyle bir önlem aldığını söyledi. Çevik, “Pazarcıyım, 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ürünlerimiz taze ve sağlıklı. Şu anda bir hastalık var, virüs hastalığı. Mecbur ister istemez ürünlerimizin üstlerini örttük tertemiz bir şekilde, hijyenik bir şekilde. Müşterilerimiz geldiği zaman ürünlerimizin üstünü açıyoruz, gösteriyoruz tekrar kapatıyoruz” dedi.

Alışverişe gelen müşteriler ise gördükleri manzara karşısında tebessüm ederken, yapılan uygulamanın çok yerinde ve önemli olduğunu söyledi. Pazara alışverişe gelen Doğan Koyuncu (52), “Esnafımız çok güzel bir uygulama yapmış, mallarının üstünü örtmüş. Gayet hijyenik görüntüsü var. Herkesin de böyle yapmasını canı gönülden isteriz” diye konuştu.

Yasin Can