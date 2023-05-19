Pazarcık'ta 3 farklı noktada konteyner çarşı hizmet veriyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydan gelen depremler sonrası esnafların ayağa kalkması için valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve AFAD ekipleri harekete geçti. Diğer illerde olduğu gibi depremin merkezi Pazarcık ilçesinde de 3 farklı noktada oluşturulan konteyner çarşılardaki esnaflar faaliyetlerine başladı. Daha önce Bedesten Çarşı olarak hizmet veren iki bina deprem sonrası yıkılınca, yerine 23 adet konteyner konularak esnaflara geçici olarak tahsis edildi.

Konteyner çarşıda çaycılık yapan Onur Gül, “İş yerimiz ağır hasarlı olduğu için devletimiz bizlere bu konteyner çarşıları tahsis etti. Devletimize çok teşekkür ederiz. Şu anki durumumuz bir önceki aya göre daha iyi. Devletimiz yanımızda yavaş yavaş hareketleniyoruz. Ama belli bir zaman istiyor. İlçemiz güçlü ve insanlarımız bilgili” dedi.

Esnaflardan Orhan Aygördü ise, "23 yıldan bu yana terzilik ile uğraşıyorum. 24. Yılda depremden dolayı bedesten çarşısına geldik ve bu bölgede iki bina vardı onlar yıkıldı. Devletimiz sağ olsun deprem sonrası iş yeri yıkılan esnaflarımıza iş yerlerini tahsis etti. Hasar alan iş yerleri sahiplerine de kura ile teslim edildi. Burada farklı meslek gruplarından oluşan esnaflarımız var. Yavaş yavaş işlerimiz oluyor” diye konuştu.

Halil Ulubey

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