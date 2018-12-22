Pazarcılar kavga etti

Olay, Siteler Mahallesinde kurulan Cumartesi Pazarında meydana geldi. İki pazarcı esnafı arasında çıkan tartışma daha sonra yakınlarının da katılmasıyla iki gurup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada demir sopalar kullanıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada Cengiz Özçelik isimli pazarcı esnafı kafasına aldığı demir darbesi sonucu yaralandı. Yaralı Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili iki kişi göz altına alınırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

