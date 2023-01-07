Pazarda fiyatlar memnun etti

Zonguldak'ta her Cumartesi günü Soğuksu semtinde kurulan halk pazarında fiyatların ucuz olması vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Öte yandan fiyatların uygun olması hem vatandaşı hem esnafı memnun etti. Vatandaşlar, “Fiyatlar uygun. Fiyatların uygun olması da bizim alım gücümüzü arttırıyor. İnşallah uygun fiyatlar böyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da fiyatlar aynı uygunluktaydı” dedi. Pazarda fiyatlar, Portakal Kg 15 TL, Elma Kg 12,5 TL, Biber Kg 25 TL, Mandalina Kg 12,5 TL, Domates 15 TL, Patates Kg 10 TL ve Soğan ise Kg 11 TL' yer aldı.

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