İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı

Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı
Pazarda karşılaşan husumetli tarım işçileri birbirine girdi: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, aralarında husumet bulunan doğulu tarım işçilerinin pazar yerinde kavga etmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, fındık toplamak için Gaziantep'ten Ordu Ünye'ye gelen taraflar bugün akşam saatlerinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kurulu pazar yerinde karşılaştı. İki grup birbirine girdi. Yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga sonucu Onur K. ve Ecevit K. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünye polisi hastane etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olaya alakalı soruşturma başlatıldı.

Hamza Alp
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.