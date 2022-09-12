Pazarda laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı

Olay, dün 17.00 sıralarında Yamanlar Pazaryeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın tezgahtan alışveriş yaptığı sırada pazarcı esnafı kendisine laf attı. Laf atıldığı iddia edilen kadın ise eve giderek durumu ailesine ve yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine pazara giden kadının yakınları ile pazarcılar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ile vatandaş birbirine girdi.

O anlar kamerada

Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan esnaf ve kadının yakınlarının bir süre sonra birbirlerine girdiği, kavgada şahısların birbirine yumruk atması ve boş sepetlerle birbirine vurduğu anlar yer aldı. 2 kişinin darp neticesinde yaralandığı kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu sona erdi.

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