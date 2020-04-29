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Pazardaki doluluk 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti

Pazardaki doluluk 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti
Pazardaki doluluk 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti

Esenyurt’ta kurulan bir semt pazarındaki insan yoğunluğu şaşkınlık oluşturdu. Yoğunluğu görenler, “iğne atsan yere düşmez” yorumunda bulundu.

Pazardaki doluluk 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti - Tıkla İzle

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yeni tip korona virüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Esenyurt'ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

Erdal Can İçelli
 

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