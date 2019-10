Pazarlama sektörü 'Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde buluşuyor

Her yıl Türkiye'nin önemli markalarının üst düzey yöneticilerini, katılımcılarla bir araya getiren Pazarlama Türkiye Zirvesi, 24 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor. Verilen bilgilere göre, zirveye bu yıl, alanında uzman 24 pazarlama profesyoneli konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar pazarlama alanında edindikleri tecrübeleri dinleyicilere aktarırken, pazarlama dünyasına dair güncel gelişmeler ele alınacak. Bu yıl zirvede, markalar ve tüketici arasındaki ilişkiden hareketle 'Touch' teması işlenecek.

Glovo'nun resim sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede, Glovo CEO'su Austin Kim de konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye'nin önde gelen platformlarından sahibinden.com ve Yemeksepeti'nin yanı sıra Türkiye'den doğarak yurtdışına açılan ve büyük başarılara imza atan Insider ve Mosanta'dan uzmanlar zirveye katılacak.

Zirveye reklam, iletişim, teknoloji, otomotiv, sağlık ve finans gibi birçok farklı sektörden konuşmacı olarak katılacak isimler ise şu şekilde belirtildi:

"Akan Abdula, FutureBright Research - Founding Partner

Banu Barbarosoğlu, sahibinden.com - Vice President of Advertising Sales

Barış Sönmez, Yemeksepeti - Marketing Director

Birim Gönülşen Özyürekli, Visa - CMO

Cem Sümbül, Teknoloji Editörü (Moderatör)

Coşkun Yeşilbaş, Diverseffect - Head of Agency (Moderatör)

Didem Namver, PepsiCo - Head of Digital Marketing and eCommerce

Güven Borça, Markam - Founder

Hande Çilingir, Insider - CEO and Co-Founder

İlyas Teker, Mosanta - Founder

Tunç Berkman, Vestel - CMO

Yasemin Özen Gürelli, Ipsos Türkiye - CCO

Zeynep Taptık Bilgen, Netcom Medya - Founding Partner

Sevinç Satıroğlu Master of Ceremony

Sosyal Müzik - Canlı Müzik Eşliğinde Atölye Çalışması

Austin Kim - Glovo Türkiye CEO

Ayşe Aslı Bozdağ - Kutsal İnek - Meditasyon

Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) - President

Didem Duru, CISCO Genel Müdürü

Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Gökhan Kazar, ESL Turkey Managing Director, MENA

Tansu Kendirli, OYUNDER Yönetim Kurulu Başkanı

Doğa Oran, Teknosa Kategori ve Tedarik Zinciri GMY

Koray Yıldız, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü"