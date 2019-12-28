Pazarlarda yılbaşı hareketliliği

Son günlerde yaşanan yılbaşı hareketliliği sebebiyle yüzü gülen kesimlerden biri de pazar esnafı oldu.

Çanakkale'de meyve-sebzeden giyime kadar pek çok ürünün satıldığı cuma pazarına akın eden Çanakkaleliler, bol bol alışveriş yaptı. Yılbaşının yaklaşması sebebiyle özellikle kabak satışlarında ciddi artış görüldü. Geçen haftalara nazaran pazarın daha dolu olduğunu vurgulayan pazarcılar, satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Uzun yıllardır Çanakkale pazarlarında kabak satan ve cuma pazarındaki hareketliliği değerlendiren Hulusi Demircioğlu, “Pazarımızda hareketlenme başladı. Halkımızdan talep var. Çok şükür bugün satışlarımız iyi. Yılbaşının da etkisi oldu tabi, olmaz mı? Yılbaşında herkes evinde tatlısını yapacak. Halk da pazarımızı seviyor. Bugün de görüldüğü gibi burası çok kalabalık” ifadelerini kullandı.

Pazardaki hareketlilik ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer esnaf Burak Yavuzarslan ise, yılbaşının yaklaşmasıyla satışların arttığını dile getirerek, “Satışlarımız diğer haftalara göre bu hafta çok iyi. Yılbaşının da etkisi bayağı bir var. Diğer haftalara göre bu hafta pazar çok kalabalık. Bu hafta satışlarımız gerçekten çok iyi” dedi.

Cuma pazarında sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver

