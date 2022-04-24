Pazaryerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Müsgebi Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve bir süredir alkol problemi olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası, 49 yaşındaki Kemal Selvitopu, bu sabah erken saatlerinde pazaryerindeki bir bankta hareketsiz halde bulundu. Pazaryerinde bulunan kafeterya önündeki bankın yanında hareketsiz halde bulunan Selvitopu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından ve yüzünden yaralı olan Kemal Selvitopu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kemal Selvitopu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan