Pazaryolu'nda korkutan yangın

Kumaşkaya Mahallesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde İsmet Çoruh'a ait olan evin soba bacasından çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Pazaryolu İtfaiyesinin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında İsmet Çoruh'a ait olan ev tamamen yandı. Yangında binanın yanındaki Sinan Çoruh'a ait olan evinde çatısı yandı. Yangında can kaybı olmaması sevindirdi.

Nejdet Yılmaz

İLGİLİ HABER Esenyurt'ta 4 kişinin mahsur kaldığı yangında korku dolu anlar yaşandı

İLGİLİ HABER Şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.