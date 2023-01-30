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Pazaryolu'nda korkutan yangın

Pazaryolu'nda korkutan yangın
Pazaryolu'nda korkutan yangın

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kumaşkaya Mahallesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Pazaryolu'nda korkutan yangın - Tıkla İzle

Kumaşkaya Mahallesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde İsmet Çoruh'a ait olan evin soba bacasından çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Pazaryolu İtfaiyesinin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında İsmet Çoruh'a ait olan ev tamamen yandı. Yangında binanın yanındaki Sinan Çoruh'a ait olan evinde çatısı yandı. Yangında can kaybı olmaması sevindirdi.

Nejdet Yılmaz

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