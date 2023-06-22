Pazaryolu'nda korkutan yangın

Dün öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı. Zabit Kaya'ya ait evde başlayan yangın, bir anda köyün büyük bir alanını sardı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına müdahale etse de yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana dağıldı. Pazaryolu, İspir, Bayburt ve Erzurum'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 6 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, yangında 12 ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Nejdet Yılmaz

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