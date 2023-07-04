Peçeteler alev aldı, evde yangın çıktı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi Küme Evleri'ndeki İ.T.'ye ait bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınan lambanın yanında bulunan peçetelerin bir anda tutuşması üzerine ev sakinleri panik yaptı. Ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından ekipler evden ayrıldı.

Gülcan Çolak



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