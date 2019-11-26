İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok

Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok
Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok

İstikbal Mobilya Kayserispor Brezilyalı futbolcusu Pedro Hernique sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13.haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başladı. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılarda sakatların yanı sıra Pedro Hernique'nin cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Pedro Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Pedro Hernique bu sezon takımın en gol atan ve en çok cezalı duruma düşen ismi oldu. İki maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Beşiktaş maçında oynamayarak cezasını tamamlayacak olan Pedro ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyecek.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.