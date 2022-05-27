Pegasus Hava Yolları Metaverse evrenine katıldı

Dijital hava yolu Pegasus, Türkiye'de havacılık sektöründe bir ilke imza atarak son dönemin en çok konuşulan teknolojilerden biri olan Metaverse evrenine hızlı bir giriş yaptı. Decentraland platformunda ‘PegasusPort' isimli bir alan açan Pegasus, projesiyle dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “Pandemi dönemi; misafirlerin ve çalışanların dijital deneyimlerini artırmanın yanı sıra, dijitalleşme açısından yepyeni bir dönemin başlamasını da sağladı. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına yetişme ve uyum sağlama becerisine sahip bir şirket olarak, ülkemizde havacılık sektöründe bir ilke imza attık ve Metaverse evreninde yerimizi aldık. PegasusPort Decentraland ile ziyaretçilerimize bu yeni evrende sürprizlerimiz olacak. Bu önemli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi ve sözlerine devam etti: “Her zaman söylediğimiz gibi; teknolojiye ve insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak ülkemiz, sektörümüz ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada flypgs.com adresinden detaylı bilgilere ulaşılabildiği paylaşıldı.