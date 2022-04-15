İhlas Haber Ajansı

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Pegasus, Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor

Pegasus, Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor
Pegasus, Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor

Pegasus Hava Yolları, 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatacağını açıkladı.

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor. Hava yolu Şirketi bu kapsamda ilk uçuşunu 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Misafirler başlayacak uçuşlar kapsamında; Düsseldorf, Brüksel, Köln ve İstanbul'a uçabilecek. Kütahya-Düsseldorf uçuşları 79,99 USD'den, Kütahya-Brüksel uçuşları 74,99 USD'den, Kütahya-Köln uçuşları 79,99 USD'den ve Kütahya-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları 379,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Zafer Havalimanı uçuşları için misafirler biletlerini flypgs.com, Pegasus Mobil Uygulaması ve yetkili satış acentelerinden alabiliyor.

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