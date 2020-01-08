Pegasus'tan 84 ek sefer

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle ara verilen seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin saat 06:00 itibarıyla açıldığını ve Pegasus Hava Yolları olarak ilk uçuşun saat 06:20 itibarıyla gerçekleştirilmdiğini duyurdu.

84 ek sefer planlandı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirlerimiz için 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlanmıştır. Uçuşları etkilenen misafirlerimiz bilet değişiklik ve iade işlemlerini ücretsiz olarak; flypgs.com'da “Bilet İşlemlerim” menüsünden, Pegasus Mobil Uygulamasında ise “Seyahatlerim” menüsünden gerçekleştirebilmektedir.

Planlanan ek seferlere flypgs.com adresinden ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”