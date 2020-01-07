İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pegasus'tan açıklama: 'Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır'

Pegasus'tan açıklama: 'Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır'
Pegasus'tan açıklama: 'Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır'

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili Pegasus’tan açıklama geldi. Açıklamada olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Şarika-Sabiha Gökçen seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı. Konuyla ilgili söz konu şirketten açıklama geldi, "Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sharjah (Şarika)-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.