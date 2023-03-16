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Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor
Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus Hava Yolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor.

“Türkiye'nin dijital hava yolu” sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Ankara'dan Moskova'ya haftanın üç günü düzenlenecek seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Ankara-Moskova uçuşları; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Domodedovo Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 23:55'te; Domodedovo Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 05:20'de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 129,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

 

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